Суд в США не позволил R. Kelly выйти под залог

Бруклинский суд принял решение не освобождать под залог американского певца Ар Келли, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщает ABC.

Отмечается, что во время заседания певец отказался признавать свою вину. Судья посчитал, что Ар Келли может попытаться скрыться от правосудия, поэтому должен быть задержан до начала разбирательства.

Ранее сообщалось, что афроамериканские девушки Джойселин Сэвэдж и Азриель Клэри, которых СМИ называют секс-рабынями темнокожего певца Ар Келли (R. Kelly), хотят вступиться в его защиту.