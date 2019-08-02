Катамадзе отменила концерт в Москве в 2020 году

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Певица из Грузии Нино Катамадзе отменила свой концерт в Москве, который должен был состояться 27 марта 2020 года в Vegas City Hall. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу концертного зала.

30 июня певица написала, что поддерживает протестующих в Грузии, требующих отставки главы МВД Грузии.

22 июня она выступила в Москве, отметив, что не может отказаться от этого концерта «из-за девятилетней незрячей девочки». Также она написала в Сети, что это был ее последний концерт в России.

«К сожалению, Нино Катамадзе отменила концерт в России», — отметили представители Vegas City Hall.

Ранее сообщалось, что Катамадзе выступит на концерте 27 марта 2020 года.