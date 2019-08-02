Умерла Александра Стрельченко

Скончалась советская певица Александра Стрельченко в возрасте 82 лет. Об этом информирует московский государственный музыкальный театр «Русская песня» на сайте.

Эта информация появилась на сайте 2 августа. Причины смерти в настоящее время неизвестны.

В сообщении говорится, что певица имела «теплый и проникновенный голос».

«Коллектив театра «Русская песня» выражает искренние соболезнования родным и близким», — добавили в театре.

Александра Стрельченко стала известной, исполнив песни в фильмах «Война и мир», «Пришел солдат с фронта», ее пение ценили руководители СССР Никита Хрущев и Леонид Брежнев. Стрельченко является народной и заслуженной артисткой РСФСР, а также имеет государственную награду России «Орден Почета».

Ранее СМИ сообщили, что Александру Стрельченко экстренно госпитализировали в Москве после того, как родственники нашли ее без сознания.