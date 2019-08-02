Джигарханян провел сбор театральной труппы впервые после болезни
Народный артист СССР Армен Джигарханян провел сбор трупы Московского драматического театра впервые после болезни. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что на мероприятии были определены планы на 24-й театральный сезон.
Уточняется, что артист не будет занят ни в одном спектакле как актер,однако примет участие в качестве художественного руководителя.
В прошлом 2018 году артист был госпитализирован несколько раз, а также долгое время не появлялся на публике из-за болезни.
Ранее сообщалось, что приемный сын Джигарханяна рассказал о его «неприятном» состоянии.