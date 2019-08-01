Раритетное издание «Гарри Поттера» продали за $41 тысячу

Раритетное первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» продали за 34 тысячи 200 фунтов, что равняется $41 тысяче, сообщает РИА «Новости».

По имеющейся информации, книга вышла в 1997 году тиражом 500 экземпляров. Глава книжного отдела аукционного дома Hansons Auctioneers Джим Спенсер пояснил, что большая часть книг из первого тиража была отправлена в школы и библиотеки, поэтому этот образец — большая редкость.

Изначально первое издание было куплено всего за один фунт.

На торгах, которые прошли в в день рождения писательницы Джоан Роулинг, редкий образец купил частный коллекционер из Великобритании.

Ранее трость пассажирки «Титаника» продали на аукционе за 50 тысяч долларов.