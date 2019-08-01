Герои «Гарри Поттера» воссоединились в день рождения Джоан Роулинг

Британская актриса Эмма Уотсон, известная по роли Гермионы Грейнджер, поделилась совместной фотографией с автором серии романов о приключениях волшебника Гарри Поттера Джоан Роулинг. Снимок она разместила на своей странице в инстаграме.

На фото, кроме них, также присутствует актриса Эванна Линч, исполнившая роль Полумны Лавгуд в экранизации романов. Уотсон восхитилась образом подруги, а также призналась в любви к писательнице.

Ранее представители писательницы Джоан Роулинг опровергли слухи о запуске сериала-приквела по вселенной Гарри Поттера.