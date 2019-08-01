Музыкант Rammstein рассказал, каких русских певцов слушает

Клавишник немецкой группы Rammstein Кристиан Флаке Лоренц рассказал, какую музыку предпочитает и кого из российских исполнителей знает. Об этом он сказал в интервью «Известиям».

По его словам, иногда он слушает классическое радио, когда едет в машине, а из российских исполнителей знает Анну Нетребко.

«Когда хочется отдохнуть, я с удовольствием ставлю нормальную рок-музыку», — признался Лоренц.

Ранее члены Rammstein поблагодарили российских фанатов поцелуем. Так они призналась в любви к России.