Музыкант Rammstein рассказал, каких русских певцов слушает
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Клавишник немецкой группы Rammstein Кристиан Флаке Лоренц рассказал, какую музыку предпочитает и кого из российских исполнителей знает. Об этом он сказал в интервью «Известиям».
По его словам, иногда он слушает классическое радио, когда едет в машине, а из российских исполнителей знает Анну Нетребко.
«Когда хочется отдохнуть, я с удовольствием ставлю нормальную рок-музыку», — признался Лоренц.
Ранее члены Rammstein поблагодарили российских фанатов поцелуем. Так они призналась в любви к России.