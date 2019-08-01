Российские продюсер Максим Фадеев отреагировал на обвинение в плагиате музыки к песне певицы Molly «Я просто люблю тебя», передает РИА «Новости».

Как отмечается, с такими обвинениями выступил саратовский музыкант Павел Петров. Он полагает, что музыка для композиции взята из его авторской песни «Дни и ночи», которая была записана семь лет назад.

«Неужели нельзя было сначала взять и провести музыкальную экспертизу...?» — сказал Фадеев.

Он добавил, что является экспертом международного уровня, который пишет музыку на протяжении 30 лет.

Ранее Фадеев пожаловался на диабет, который не дает ему спокойно жить в последние годы.