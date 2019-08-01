HBO готовит сериал про древнегреческую колдунью

Телеканал HBO заказал восьмисерийный сериал про древнегреческую колдунью Цирцею. Об этом сообщает Variety.

Согласно имеющейся информации, сценарием для проекта займутся Рик Джафф и Аманда Сильвер, которые в настоящее время участвуют в создании фильма Disney «Мулан».

Уточняется, что основой для сериала станет бестселлер Мадлен Миллер «Circe», в котором рассказана история превращения Цирцеи из нимфы в ведьму, готовую бросить вызов монстрам, титанам и богам. Сериал продемонстрирует современный взгляд на мифологию Древней Греции.

Ранее в Сети появился первый трейлер ремейка классического мультфильма «Мулан».