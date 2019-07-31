Украинский режиссер снимет экологический триллер про Чернобыль

Украинский режиссер Мирослав Слабошпицкий начал работу над экологическим триллером про Чернобыль. Об этом информирует «Украина.ру».

Сообщается, что проект называется The Anthropocene.

По словам режиссера, триллер может быть самым дорогим фильмом за все время существования украинского кино.

Слабошпицкий отмечает, что в ленте покажут «космическую одиссею» двух дозиметристов в зоне отчуждения.

Также известно, что новую картину запланировали выдвинуть на премию «Оскар» и продемонстрировать зрителям Каннского кинофестиваля.

Ранее в Сети выложили трейлер российского сериала «Чернобыль».