Арнольд Шварценеггер и Джейми Ли Кертис воссоединились после разлуки

Актер Арнольд Шварценеггер и актриса Джейми Ли Кертис встретились вновь, спустя 25 лет разлуки. Об этом стало известно из инстаграма актрисы.

Стоит отметить, что в последний раз актеры виделись вместе на съемках боевика «Правдивая ложь». После этого они не могли встретиться долгие годы, однако стало известно, что актеры прервали многолетнюю разлуку.

«Впервые снова вместе. Арнольд, ты по-прежнему будоражишь меня!», — написала Ли Кертис.

Она подчеркнула, что теперь они стали мудрее, старше, но все еще остаются собой, учатся, любят и смеются.

Ранее сообщалось, что Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне и Дольф Лунгрен отказались стареть.