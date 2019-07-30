Разбивший машину Земфиры фанат объяснил свой поступок

Разбивший автомо,иль певицы Земфиры в Москве молодой человек, объяснил свой поступок, пишет Vesti.ru.

Задержанный мужчина заявил, что хотел привлечь внимание певицы, которая четыре года отказывает ему в личной встрече.

По его словам, он пытался вынудить Земфиру спуститься к нему вниз. Но не ожидал, что конфликт дойдет «до инстанций».

Он отметил, что к исполнительнице у него есть «личные вопросы».

Накануне сообщалось, что поклонник разбил Mercedes певицы Земфиры.