Создатель «Пилы» снимет ремейк на «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»

Создатель франшизы «Пила», режиссер «Аквамена» Джеймс Ван снимет ремейк на картину «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что ремейком картины станет телевизионная версия «Я знаю, что вы сделали прошлым летом».

Уточняется, что перезапуск ленты разрабатывает Amazon.

Кроме того, сценаристом выступит известный по фильмам о Джоне Уике Шэй Хаттен.

Впервые хоррор об убийстве подростков вышел в 1997 году. Его режиссером стал Джим Гиллеспи.