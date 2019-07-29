Швеция отказалась обсуждать с Трампом дело A$AP Rocky

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Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен ответил на обращение президента США Дональда Трампа с требованием освободить арестованного рэпера A$AP Rocky. Об этом сообщает газете Örnsköldsviks Allehanda.

Шведский премьер отметил, что не обязан обсуждать дело с американским главой.

Он также подчеркнул, что шведская судебная система не подлежит обсуждению, а он сам не может и не будет влиять на разбирательство по делу о драке рэпера.

Лёвен заявил, что не имеет причин вступать в диалог с Трампом.

Ранее сообщалось, что Трамп разочаровался в Швеции из-за A$AP Rocky.