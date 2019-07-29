Названы возможные создатели «Венома 2»

Кинокомпания Sony Pictures рассматривает сразу несколько претендентов на роль режиссера сиквела фантастического боевика «Веном». Об этом пишет Deadline.

По информации издания, режиссерское кресло проекта могут занять Энди Серкис («Маугли»), Трэвис Найт («Бамблби») и Руперт Уайатт («Восстание планеты обезьян»). В настоящее время кинокомпания ведет переговоры с претендентами на эту роль.

Отмечается, что «Веном 2» выйдет в прокат 2 октября 2020 года.

Ранее сообщалось, что «Веном» получит сиквел.