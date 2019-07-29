Фронтмен Rammstein управлял самолетом на пути в Москву

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сел за штурвал самолета на пути в Москву.

Видео из авиалайнера он опубликовал в своем инстаграме.

На кадрах показано, как он управляет самолетом в кресле пилота. За окном видно небо.

На панели управления можно разглядеть скорость с которой летит лайнер – 673 км/ч и дату – 27 июля.

Rammstein даст концерт 29 июля в Москве на стадионе «Лужники». 2 августа группа выступит в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что улицы Москвы перекроют из-за концерта Rammstein.