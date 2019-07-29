Фронтмен Rammstein управлял самолетом на пути в Москву
Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сел за штурвал самолета на пути в Москву.
Видео из авиалайнера он опубликовал в своем инстаграме.
На кадрах показано, как он управляет самолетом в кресле пилота. За окном видно небо.
На панели управления можно разглядеть скорость с которой летит лайнер – 673 км/ч и дату – 27 июля.
Rammstein даст концерт 29 июля в Москве на стадионе «Лужники». 2 августа группа выступит в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что улицы Москвы перекроют из-за концерта Rammstein.