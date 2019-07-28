Шварценеггер и Сталлоне отказались стареть

Три американских актера Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне и Дольф Лунгрен заявили, что не собираются стареть. Такая видеозапись была опубликована на официальной странице Сталлоне в инстаграме.

По словам актеров, они просто отказываются стареть, ведь это «так некрасиво».

Во время записи Сталлоне пошутил, что его рука выглядит лучше, чем лицо Шварценеггера. Однако голливудский актер открестился от этого высказывания коллеги, заметив, что он прекрасен.

«Да посмотрите, какой я красавец», — подчеркнул Шварценеггер.

Ранее сообщалось, что Шварценеггер сделал сюрприз Сталлоне на Рождество.