Мама погибшей звезды «Брестской крепости» предчувствовала ее смерть

Мама погибшей на Аляске 24-летней актрисы из фильма «Брестская крепость» Вероники Никоновой прокомментировала утрату дочки. Об этом сообщает сайт kp.ru.

По словам женщины, у нее были нехорошие предчувствия. Мама актриса добавляет, что испытала шок от случившейся трагедии и знает только ту информацию, которая есть в СМИ.

Она также отмечает, что не знает, что делать, так как из-за выходных дней не может ни до кого дозвониться в США.

Мама актрисы сообщает, что в данный момент занимается поиском билетов в Соединенные Штаты.

Уже известно, что саму погибшую девушку будут кремировать.

Ранее муж погибшей звезды «Брестской крепости» объяснил, почему не сумел спасти ее.