Marvel отметит юбилей своей вселенной

Президент Marvel Entertainment Дэн Бакли поделился точной датой и программой празднования 80-летнего юбилея вселенной. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Бакли сообщил, что торжество состоится 31 августа.

Как известно, именно в этот день в 1939 была основана компания.

Президент Marvel Entertainment считает указанную дату идеальной для официального отмечания дня рождения.

Отмечается, что во время праздника состоятся мероприятия в магазинах комиксов и больших розничных сетях. Кроме того, компания планирует выпустить серию эксклюзивных товаров.

Ранее сообщалось, что Marvel представила следующую фазу своей киновселенной.