Marvel отметит юбилей своей вселенной
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Президент Marvel Entertainment Дэн Бакли поделился точной датой и программой празднования 80-летнего юбилея вселенной. Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Бакли сообщил, что торжество состоится 31 августа.
Как известно, именно в этот день в 1939 была основана компания.
Президент Marvel Entertainment считает указанную дату идеальной для официального отмечания дня рождения.
Отмечается, что во время праздника состоятся мероприятия в магазинах комиксов и больших розничных сетях. Кроме того, компания планирует выпустить серию эксклюзивных товаров.
Ранее сообщалось, что Marvel представила следующую фазу своей киновселенной.