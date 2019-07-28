Режиссер «Короля льва» запрятал «настоящую» сцену в фильме

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Кадр из анимационной ленты «Король Лев» (2019) Кадр из анимационной ленты «Король Лев» (2019)
Кадр из анимационной ленты «Король Лев» (2019)
Disney

Режиссера ремейка мультфильма «Король лев» Джона Фавро рассказал о том, что спрятал в новом фильме настоящую сцену. Об этом он написал в своем твиттере.

Отмечается, что в киноленту была вставлена сцена, которую отсняли в Африке.

Уточняется,что ей является восход солнца, который показывается во вступительных кадрах.

Кроме того, Фавро заявил, что в ремейке «Короля льва» было 1490 сцен, созданные аниматорами и художниками при помощи компьютерной графики, однако именно эта является «настоящей».

Ранее сообщалось, что в заповеднике нашли Шрама из «Короля льва».