Создатели «Игры престолов» бросят HBO
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Создатели популярного телесериала «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс могут покинуть HBO. Об этом информирует The Hollywood Reporter.
Сообщается, что решение об уходе авторы популярного телевизионного шоу приняли в связи с подписанием рекордного контракта на 200 миллионов долларов.
Как отмечается, за Бениоффа и Уайсса поборются такие крупные студии, как Amazon, Netflix и Disney.
По имеющейся информации, авторы сериала имеют предложение от студии Amazon. Там им хотят поручить работу над сериалом «Властелин колец».
Кроме того, Disney хочет предложить Бениоффу и Уайссу контролировать продюсеров канала FX.
Ранее автор «Игры престолов» отреагировал на петицию фанатов.