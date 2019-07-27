Трамп разочаровался в Швеции из-за A$AP Rocky

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что разочаровался в премьере Швеции Стефане Левене и заявил, что страна «подвела афроамериканское сообщество в США» из-за рэпера A$AP Rocky. Об этом сообщает CNN.

Трамп в очередной раз потребовал освободить рэпера A$AP Rocky, которого оставил под стражей до суда из-за обвинений в нападении на мужчину.

Он подчеркнул, что Левен его разочаровал за неспособность действовать.

«Швеция подвела наше афроамериканское сообщество в Соединенных Штатах», — добавил Трамп.

Президент США потребовал, чтобы к американцам относились справедливо.

Ранее сообщалось, что A$AP Rocky оставили под стражей.