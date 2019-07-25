Названа «королева» российского Instagram

Журнал Forbes опубликовал список самых популярных звезд российского шоу-бизнеса в Instagram моложе 40 лет.

Первое место в рейтинге заняла российская певица и телеведущая Ольга Бузова. За ее жизнью в Instagram следят более 16 млн. подписчиков.

Второе место в списке досталось рэперу и продюсеру Black Star Inc Тимати. На исполнителя подписаны более 14 млн. человек.

«Бронза» рейтинга досталась комику Павлу Воле. В его соцсети насчитывается более 12,6 млн. фолловеров.

В список самых молодых и популярных звезд Instagram вошли также Егор Крид, Настя Ивлеева, Ирина Шейк, Михаил Галустян, Полина Гагарина и Катя Клэп.

Ранее сообщалось, что назван самый успешный российский комик.