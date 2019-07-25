Макс Барских завершит карьеру

Украинский исполнитель Макс Барских рассказал о том, что планирует завершить музыкальную карьеру. Об этом сообщает МУЗ ТВ.

По словам артиста, из-за плотного гастрольного графика у него нет времени на личную жизнь.

Отмечается, что музыкант хочет больше времени проводит с близкими, поэтому он принял такое решение.

Барских также заявил, что перед тем как покинуть сцену, он в последний раз отправится в масштабный мировой тур. Артист даст концерты в Австралии, Дании, Канаде, США, Чехии и других странах.

Ранее сообщалось, что режиссер Квентин Тарантино рассказал о завершении карьеры.