Макс Барских завершит карьеру

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Певец Макс Барских на церемонии вручения премии «Золотой Граммофон», 2017 год Певец Макс Барских на церемонии вручения премии «Золотой Граммофон», 2017 год
Певец Макс Барских на церемонии вручения премии «Золотой Граммофон», 2017 год
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Украинский исполнитель Макс Барских рассказал о том, что планирует завершить музыкальную карьеру. Об этом сообщает МУЗ ТВ.

По словам артиста, из-за плотного гастрольного графика у него нет времени на личную жизнь.

Отмечается, что музыкант хочет больше времени проводит с близкими, поэтому он принял такое решение.

Барских также заявил, что перед тем как покинуть сцену, он в последний раз отправится в масштабный мировой тур. Артист даст концерты в Австралии, Дании, Канаде, США, Чехии и других странах.

Ранее сообщалось, что режиссер Квентин Тарантино рассказал о завершении карьеры.