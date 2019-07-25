Определен лонг-лист Букеровской премии

В Лондоне опубликовали длинный список претендентов на получение Букеровской премии, которая считается одной из самых престижных наград в мире английской литературы. Об этом сообщается на сайте премии.

Согласно представленной информации, в список попали 13 литературных произведений. Среди претендующих на награду книг оказался роман «Кихот» Салмана Рушди, «Заветы» Маргарет Этвуд и Frankenstein Джанет Уинтерсон.

В 2018 году английская писательница Анна Бернс стала лауреатом Букеровской премии. Приз получил ее роман «Молочник». Бернс родом из Северной Ирландии. Размер ее премии составит £50 тыс.