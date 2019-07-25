Серый Червь рассказал, почему оставил Джона Сноу в живых в «Игре престолов»

Английский актер Джейкоб Андерсон, известный по роли Серого Червя в сериале «Игра престолов», объяснил, почему его персонаж оставил в живых Джона Сноу в финале сериала. Об этом пишет Paris Match.

Отмечается, что речь идет о его реакции на убийство Сноу повелительницы Дейнерис Таргариен, за которое Серый Червь не отомстил.

«Я думаю, что в конце Серый Червь сказал себе: «Здесь слишком много насилия, я не хочу больше так жить», — заявил Андерсон.

Он добавил, что его герой не убил Сноу, но и не хотел, чтобы тот оставался в живых.

Ранее Андерсон отреагировал на требования фанатов шоу переснять восьмой сезон.