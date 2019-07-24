Умер Рутгер Хауэр

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Голландский и американский актер Рутгер Хауэр умер 19 июля, передает Variety.

Ему было 75 лет.

Как сообщил агент актера Стив Кенис, актера уже похоронили.