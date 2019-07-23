Бен Аффлек и Мэтт Дэймон встретятся в «Последней дуэли» Ридли Скотта

Бен Аффлек и Мэтт Дэймон исполнят одни из главных ролей в новой киноленте известного режиссера Ридли Скотта «Последняя дуэль». Об этом пишет Deadline.

Сообщается, что сюжет картины будет основан на книге Эрика Ягера «Последняя дуэль: Подлинная история преступления, скандала и судебного поединка в средневековой Франции».

Как отмечается, что Аффлек и Дэймон также поучаствуют в написании сценария ленты. Кроме того, в этом им поможет режиссер Николь Холофсенер.

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