Лоза подверг критике Metallica за исполнение песни Цоя
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Российский певец Юрий Лоза раскритиковал популярную американскую группу Metallica, которая на своем концерт в Москве спела песню Виктора Цоя «Группа крови». Пост об этом артист опубликовал в своем фейсбуке.
Лоза назвал исполнение американской рок-группой популярного шлягера общемировым явлением на концертах. По его словам, многие артисты на гастролях поют популярные композиции в странах, где они собираются выступать.
Как объяснил Лоза, местный прокатчик обычно находит для артистов хорошо знакомую аудитории мелодию.
Российский певец отметил, что музыканты Metallica спели композицию «Группа крови» близко к оригиналу, без собственной аранжировки.
«Короче, типично кабацкий подход — отстреляться и забыть как страшный сон, — прокомментировал Лоза.