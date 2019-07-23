Лоза подверг критике Metallica за исполнение песни Цоя

Российский певец Юрий Лоза раскритиковал популярную американскую группу Metallica, которая на своем концерт в Москве спела песню Виктора Цоя «Группа крови». Пост об этом артист опубликовал в своем фейсбуке.

Лоза назвал исполнение американской рок-группой популярного шлягера общемировым явлением на концертах. По его словам, многие артисты на гастролях поют популярные композиции в странах, где они собираются выступать.

Как объяснил Лоза, местный прокатчик обычно находит для артистов хорошо знакомую аудитории мелодию.

Российский певец отметил, что музыканты Metallica спели композицию «Группа крови» близко к оригиналу, без собственной аранжировки.

«Короче, типично кабацкий подход — отстреляться и забыть как страшный сон, — прокомментировал Лоза.

Ранее объяснили появление песни Цоя на концерте Metallica.