Умерла звезда бондианы

В США умер актер Дэвид Хедисон, сообщает Variety.

Ему было 92 года.

Отмечается, что он стал первым актером, дважды сыгравшим агента ЦРУ Феликса Лейтера, в фильмах про Джеймса Бонда: «Живи и дай умереть» в 1973 году и «Лицензия на убийство» в 1989.

Также он известен по сериалам «Она написала убийство», «Ангелы Чарли», «Перри Мэйсон» и «Рыцарь дорог».