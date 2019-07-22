Киану Ривз взволновал фанатов трогательным поступком

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«Мастер тай-цзи» (Man of Tai Chi, 2013) — в этом фильме Ривз был еще и режиссером «Мастер тай-цзи» (Man of Tai Chi, 2013) — в этом фильме Ривз был еще и режиссером
«Мастер тай-цзи» (Man of Tai Chi, 2013) — в этом фильме Ривз был еще и режиссером
imdb.com

Актер Киану Ривз покорил сердца поклонников добрым поступком, сообщает CNN.

Фанатка звезды Стейси Хант разместила недалеко от съемочной площадки фильма, над которым сейчас работает Ривз, табличку с надписью «Ты потрясающий». Он заметил картонку по дороге к локации и спустя несколько часов приехал к девушке. На табличке он в ответ написал «Стейси, ты потрясающая».

Затем он поговорил и сделал фотографии с Хант и ее сыновьями.

Ранее сообщалось, что Киану Ривз может стать новым супергероем Marvel.