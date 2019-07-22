Киану Ривз взволновал фанатов трогательным поступком

Актер Киану Ривз покорил сердца поклонников добрым поступком, сообщает CNN.

Фанатка звезды Стейси Хант разместила недалеко от съемочной площадки фильма, над которым сейчас работает Ривз, табличку с надписью «Ты потрясающий». Он заметил картонку по дороге к локации и спустя несколько часов приехал к девушке. На табличке он в ответ написал «Стейси, ты потрясающая».

Затем он поговорил и сделал фотографии с Хант и ее сыновьями.

Ранее сообщалось, что Киану Ривз может стать новым супергероем Marvel.