Теодор Курентзис прояснил уход из Пермского театра

Дирижер Теодор Курентзис написал официальное заявление об увольнении с поста худрука Пермского театра оперы и балета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Свою карьеру в пермском театре Курентзис завершит 20 августа.

О решении дирижера покинуть Пермский театр оперы и балета стало известно в конце июня. По словам музыканта, он вынужден оставить свой пост, так как не нашел общего языка с региональными властями.

Несмотря на уход из театра, Теодор Курентзис останется художественным руководителем Международного Дягилевского фестиваля, проходящего ежегодно в Перми.

Ранее сообщалось, что Курентзис оправдался за уход из Пермской оперы.