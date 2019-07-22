Теодор Курентзис прояснил уход из Пермского театра
close
Дирижер Теодор Курентзис написал официальное заявление об увольнении с поста худрука Пермского театра оперы и балета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Свою карьеру в пермском театре Курентзис завершит 20 августа.
О решении дирижера покинуть Пермский театр оперы и балета стало известно в конце июня. По словам музыканта, он вынужден оставить свой пост, так как не нашел общего языка с региональными властями.
Несмотря на уход из театра, Теодор Курентзис останется художественным руководителем Международного Дягилевского фестиваля, проходящего ежегодно в Перми.
Ранее сообщалось, что Курентзис оправдался за уход из Пермской оперы.