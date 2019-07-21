«Враг»: вандалы осквернили памятник Ватутину на Украине

В Полтаве неизвестные осквернили памятник, установленный генералу СССР Николаю Ватутину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

Как отмечается, вандалы разрисовали памятник Ватутину. Она закрасили инициалы военачальнику и написали слово «враг». После этого неизвестные скрылись.

Этот памятник стоял в Полтаве с сентября 2013 года.

Генерал Ватутин в годы Великой Отечественной войны освобождал в Киев, а в 1944 году был убит нацистами.

Ранее сообщалось, что на Украине радикалы скинули бюст генерала Ватутина.