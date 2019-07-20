Новый «Терминатор» получил «взрослый» рейтинг

Новому фильму про Терминатора присвоят рейтинг »+18» или «R». Об этом сообщает ComicBook.

Продюсер фильма «Терминатор: Темные судьбы» Джеймс Кэмерон заявил, что следующая часть киновселенной станет более мрачной и жестокой.

Отмечается, что лента, которая выйдет в прокат 31 октября 2019 года, станет продолжением «Терминатора 2: Судный день» 1991 года.

Роль Джона Коннора также достанется голливудскому актеру Эдварду Ферлонгу, который после второй части фильма участие в картинах не принимал.

Арнольд Шварцнегер по прежнему остается «лицом» самого Терминатора, а Линда Гамильтон сыграет Сару Коннор.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о смерти Шварценеггера.