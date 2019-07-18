Депутат Госдумы ответил на жалобы избирателей под постом Леди Гаги

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин ответил на появившиеся под публикациями американской певицы Леди Гаги комментарии российских пользователей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что избиратели попросили его о помощи в строительстве ЖК в Екатеринбурге.

Уточняется, что депутат уже связался с активистами, которые написали о проблеме.

Ранее соцсети Леди Гаги массово нахлынули гневные комментарии после известия о том, что певица начала жить вместе с бывшим мужем российской модели Ирины Шейк. Ионин также оставил комментарий под одной из публикаций, заявив, что в хейтерской атаке участвуют даже депутаты. В ответ некоторые пользователи Сети попросили депутата помочь с окончанием вопроса по строительству ЖК Калиновский.