Автор «Секретных материалов» экранизирует «Warhammer 40,000»

Пресс-служба ТВ-3

Автор культового сериала «Секретные материалы» Фрэнк Спотниц перенесет на экраны серию знаменитых игр «Warhammer 40,000», сообщают СМИ.

Проект будет представлять из себя телесериал под названием «Eisenhorn», в разработке примет участие компания Games Workshop.

Утверждается, что главный герой - инквизитор Грегор Эйзенхорн займется спасением человечества, попутно уничтожая инопланетян, еретиков и демонов.

Проект предполагается снять на перекрестке нескольких жанров.