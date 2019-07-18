Автор «Секретных материалов» экранизирует «Warhammer 40,000»
Автор культового сериала «Секретные материалы» Фрэнк Спотниц перенесет на экраны серию знаменитых игр «Warhammer 40,000», сообщают СМИ.
Проект будет представлять из себя телесериал под названием «Eisenhorn», в разработке примет участие компания Games Workshop.
Утверждается, что главный герой - инквизитор Грегор Эйзенхорн займется спасением человечества, попутно уничтожая инопланетян, еретиков и демонов.
Проект предполагается снять на перекрестке нескольких жанров.