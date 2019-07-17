Создатель «Холостяка» избил беременную жену

Создатель проекта «Холостяк» и «Холостячка» Майк Флейс был обвинен в нападении на собственную жену. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Согласно документам суда, Флейс напал на жену после того, как она отказалась делать аборт. Его супруга заявила, что это произошло во время празднования 4 июля. По ее словам , это не первый раз, когда он угрожал развестись с ней, но в этот раз он использовал угрозу, чтобы вынудить сделать аборт. Кроме того, он заявил, что сокращает ее финансовое содержание. При этом Флейс сказал, что, если она откажется, то должна уехать в Висконсин, но оставить их 4-летнего сына Бена с ним.

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