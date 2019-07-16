«Игра престолов» побила рекорд по номинациям на премию «Эмми»

Сериал «Игра престолов» включена в рекордные 32 номинации американской телевизионной премии «Эмми» 2019 года, передает Associated Press.

По данным агентства, телевизионное шоу поборется за победу в номинациях «Лучший драматический сериал», «Лучшая режиссура», «Лучший саундтрек».

Кроме того, призы могут получить актеры сериалы. Шанс на награду есть у Кита Харингтона, сыгравшего роль Джона Сноу, в номинации «Лучший актер в драматическом сериале». Также приз в категории «Лучшая актриса в драматическом сериале» может получить Эмилия Кларк за роль Дейенерис Таргариен.

Отмечается, что победители станут известны 22 сентября, когда состоится 71-ая церемонии вручения премии.

Ранее сообщалось, что «Игра престолов» заполучила премию MTV.