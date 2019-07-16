Секс-рабыни известного рэпера вступились в его защиту

Афроамериканские девушки Джойселин Сэвэдж и Азриель Клэри, которых СМИ называют секс-рабынями темнокожего певца Ар Келли (R. Kelly), хотят вступиться в его защиту. Об этом сообщает TMZ.

Отмечается, что девушки также планируют посетить суд над исполнителем.

На ближайшем заседании над R. Kelly суд решит, можно ли отпустить музыканта под залог, поскольку прокуратура настаивает о его нахождении за решеткой в ходе всего судебного процесса.

Адвокат девушек заявила, что они намерены выступить с защитой в адрес музыканта, которого обвиняют в растлении малолетних, распространении детской порнографии, а также сексуальных домогательствах.

Ранее сообщалось, что секс-рабынь знаменитого рэпера забыли освободить из его чикагской квартиры в башне Трампа после его ареста.