Умер Стален Волков

Скончался на 94 году жизни художник и постановщик киностудии «Мосфильм» Стален Волков, сообщается на сайте Союза кинематографистов страны.

По данным союза, выдающийся кинематографист умер еще 13 июля, однако о его смерти стало известно лишь в настоящее время. Причина смерти не называется.

Отмечается, что у Волкова было много заслуг. Он являлся участником Великой Отечественной войны, был народным художников страны и работал над многими отечественными кинокартинами. Среди них: «Царь Иван Грозный» (реж. Евгений Васильев), «Сын» (реж. Юрий Озеров), «Сердце бьется вновь» (реж. Абрам Роом), «Скворец и лира» (реж. Григорий Александров) и другие.

«Коллеги-кинематографисты приносят соболезнования родным и близким», — добавили в союзе.

Известно, что прощание с Волковым состоится 18 июля в морге ЦКБ.