Передачу нахамившего Путину Габунии на «Рустави-2» ведёт другой ведущий

Передачу обругавшего президента России Владимира Путина грузинского телеведущего Георгия Габуния теперь ведет другой журналист. Об этом свидетельствует эфир на «Рустави-2».

Как отмечается, теперь передачу журналиста, который публично оскорбил Путина, ведет кто-то другой. Самого Габуния отстранили от работы на два месяца.

Ранее сообщалось, что дом оскорбившего Путина журналиста из Грузии пометили позорной табличкой.

7 июля, начиная свою авторскую программу «P.S», ведущий телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния обратился на русском языке к Владимиру Путину. В течение почти целой минуты журналист оскорблял главу государства, а также его умерших мать и отца, используя при этом грубые выражения.