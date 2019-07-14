Экс-лидер Smokie устроил скандал в Петербурге

Певец Крис Норман устроил скандал в Санкт-Петербурге, прервав свое концертное выступление в Ледовом дворце. Об этом сообщает «Ридус».

Действия музыканта были продиктованы недовольством выстроенного звука.

Сначала Норман выругался прямо на сцене, с которой затем вовсе ушел.

Зрителей завлекал гитарист певца. Сам Норман вернулся на сцену только после того, как все помехи были улажены.

Отмечается, что исполнитель является бывшим лидером британской группы Smokie.