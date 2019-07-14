Обстрелянный «112 Украина» снял с эфира фильм Оливера Стоуна

Генеральный директор «112 Украина» Егор Бенкендорф заявил, что канал не будет показывать фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» из-за поступающих журналистам угроз, сообщается на сайте телеканала.

Как отмечается, в случае показа картины каналу грозят санкции со стороны Киева. Кроме того, Бенкендорф признался, что его работникам угрожали физической расправой.

«Безопасность сотрудников телеканала«112 Украина и сайта для нас превыше всего», — добавил Бенкендорф.

В сообщении также говорится, что радикалы устроили митинг у здания телеканала и пытались всяческими способами помешать СМИ выполнять свою работу.

Руководство телеканала официально обратилось за помощью в СБУ, ГПУ, МВД и попросило защитить СМИ от незаконных действий против них.