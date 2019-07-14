«Подельников» Малахова с Украины внесли в список «Миротворца»
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Украинских телеведущих Василия Голованова и Елену Кирик внесли в список «Миротворца». Об этом сообщает «Страна.ua».
Журналисты работают на телеканале NewsOne и должны были вести телемост Россия — Украина.
Их обвиняют в «организации антиукраинских пропагандистских программ».
Голованов является Генеральным продюсером NewsOne. Кирик является телеведущей «Личной территории», «Большого вечера» и прямых эфиров.
«Миротворец» ссылаются в обвинениях на данные и оценку СБУ и СНБО.
Ранее сообщалось, что российский телеведущий Андрей Малахов попал в базу «Миротворца».