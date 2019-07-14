Власти Петербурга потребовали справку о заслугах Бориса Стругацкого

Санкт-Петербургский комитет культуры потребовал предоставить справку о заслугах известного писателя Бориса Стругацкого, чтобы можно было возвести фантасту мемориальную доску на его доме. Об этом сообщает ТАСС.

Эту справку обязал предоставить депутат Законодательного собрания города Борис Вишневский.

Представитель комитета пояснил, что справка о заслугах Стругацкого необходима, так как этого требует закон «О мемориальных досках в Санкт-Петербурге».

«Применительно к выдающимся личностям требования… кажутся… оскорбительными. Но эти требования нужны», — добавил представитель.

Ранее сообщалось, что архив братьев Стругацких вернули в Россию из Донецка.