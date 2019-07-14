Вин Дизель показал команду нового «Форсажа»

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Вин Дизель представил коллег по фильму «Форсаж 9», традиционно назвав их семьей. Об этом сообщается на официальной странице проекта в твиттере.

На снимке в социальной сети изображены новые и старые звезды фильмов популярной кинофраншизы. Среди них — Вин Дизель, Тайриз Гибсон, Натали Эммануэль, Джордана Брюстер, Мишель Родригес, Лудакрис и Джон Сина.

Отмечается, что фотосессия прошла в честь дня рождения Родригес. Кроме того, на канале Дизеля в инстаграме появилось видео, на котором запечатлено вручение имениннице праздничного торта.

Ранее стало известно, что в новой киноленте франшизы «Форсаж» вновь снимутся актрисы Хелен Миррен и Шарлиз Терон.