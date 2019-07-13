Историю сестер Хачатурян превратят в спектакль

Режиссер «Независимого театрального проекта» Елена Павлова создала собственную версию спектакля «Три сестры», основанную на материалах допроса сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По словам режиссера, целью постановки является привлечение внимания к проблемам домашнего насилия и «патриархального строя» в России.

Таким образом, Павлова хочет вызвать общественный резонанс, который в дальнейшем бы помог сделать женщин более защищенными.

Ранее сообщалось, что в России прошли премьеры спектаклей театров из Риги и Софии.