Соведущая телемоста Россия — Украина отреагировала на внесение Малахова в базу «Миротворца»

Соведущая телемоста Россия — Украина Мария Ситтель отреагировала на внесение телеведущего Андрея Малахова в базу «Миротворца», сообщает RT.

Ситтель отметила, что ее печалит данный факт.

Она заявила, что «более миролюбивой программы» в отношении к украинцам она давно не помнит.

Также по ее словам, деятельность сайта не имеет отношения к миротворчеству.

Ранее Малахова внесли в список «Миротворца».

Ведущего обвиняют в том, что он принял сознательное участие «в информационно-пропагандистской провокации России».