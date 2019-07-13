Соведущая телемоста Россия — Украина отреагировала на внесение Малахова в базу «Миротворца»
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Соведущая телемоста Россия — Украина Мария Ситтель отреагировала на внесение телеведущего Андрея Малахова в базу «Миротворца», сообщает RT.
Ситтель отметила, что ее печалит данный факт.
Она заявила, что «более миролюбивой программы» в отношении к украинцам она давно не помнит.
Также по ее словам, деятельность сайта не имеет отношения к миротворчеству.
Ранее Малахова внесли в список «Миротворца».
Ведущего обвиняют в том, что он принял сознательное участие «в информационно-пропагандистской провокации России».