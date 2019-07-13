Ярош одобрил обстрел украинского телеканала

Бывший лидер «Правого сектора» (организация запрещена в России) Дмитрий Ярош, заявивший о намерении участвовать в выборах в Раду, поддержал обстрел украинского телеканала «112 Украина» из гранатомета. Об этом сообщает «Страна.Ua».

По его словам, если во время войны власть не противостоит врагу, то «за дело берутся неизвестные патриоты».

Он также пригрозил расправой журналистом, работающим на «вражеских» телеканалах.

Ярош посоветовал им уволиться, отметив, что жизнь дороже денег, якобы получаемых от российского лидера Владимира Путина и его украинских пособников.

«Вообще то, я против лишнего насилия. Но когда нет другого варианта, я — за», — заключил Ярош.

Ранее сообщалось, что Ярош требует массовых арестов итальянцев на Украине.

«Правый сектор» — организация, запрещенная в России.