Пушков сравнил Кикабидзе с Катамадзе
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на данные о том, что грузинский артист Вахтанг Кикабидзе зарабатывает на корпоративных концертах на территории России. Об этом написал на своей странице в твиттере.
Ранее актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе бывает в России и «хорошо зарабатывает», но его договоры предполагают, что он не должен информировать никого о своем приезде и давать комментарии.
«Что и требовалось доказать: что Кикабидзе, что Катамадзе — одним миром мазаны», — заявил Пушков.