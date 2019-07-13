Пушков сравнил Кикабидзе с Катамадзе

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Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на данные о том, что грузинский артист Вахтанг Кикабидзе зарабатывает на корпоративных концертах на территории России. Об этом написал на своей странице в твиттере.

Ранее актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе бывает в России и «хорошо зарабатывает», но его договоры предполагают, что он не должен информировать никого о своем приезде и давать комментарии.

«Что и требовалось доказать: что Кикабидзе, что Катамадзе — одним миром мазаны», — заявил Пушков.